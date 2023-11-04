Пленный сообщил, что бойцы ВСУ под Запорожьем при опасности сдаются в плен без колебаний

Александр Синченко назвал сложной обстановку на запорожском направлении

ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие у линии фронта на запорожском направлении сдаются в плен без колебаний в случае возникновения опасности. Об этом ТАСС рассказал пленный военнослужащий 118-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Синченко.

"Обстановка на нашем [запорожском] направлении сложная, командование не успевает следить за обстановкой, которая постоянно меняется. Меня вот отправили по определенному маршруту завести на позиции взвод гранатометчиков. Нам указывали дорогу по рации, по планшету, и все равно мы попали в окружение, нашу БМП подбили с РПГ. В таких ситуациях, да и вообще в опасных ситуациях на нашем направлении ребята предпочитают сдаваться в плен сразу, не вызывая на себя лишний раз огонь, чтобы выжить", - сказал пленный.

Он подчеркнул, что виновниками большей части потерь в его подразделении являются командиры, которые не выезжают за пределы второй линии обороны и не владеют обстановкой на линии боевого соприкосновения.