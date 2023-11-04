Армия Израиля признала ложной тревогой срабатывание сирен в Эйлате

Город расположен на побережье Красного моря на юге Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Сирены ПВО, прозвучавшие в городе Эйлат на побережье Красного моря на юге Израиля, оказались ложной тревогой. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После первоначального сообщения об активации сигнала тревоги в городе Эйлат системы ЦАХАЛа обнаружили подозрительную цель, приближающуюся к Израилю. После дополнительного изучения вопроса был сделан вывод о ложной тревоге", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу армейская пресс-служба сообщила о срабатывании сирен воздушной тревоги в городе Эйлат.