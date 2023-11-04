В Киеве рассчитывают получить рекомендацию начать переговоры о вступлении в ЕС

Заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверена, что решение государств-членов будет положительным

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) может порекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) уже на следующей неделе. Такое мнение выразила заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью украинскому изданию "Зеркало недели".

Отвечая на вопрос о том, будет ли в отчете ЕК о прогрессе Украины на пути евроинтеграции, который опубликуют 8 ноября, рекомендация начать переговоры о вступлении, она ответила: "Надеюсь, что да". При этом она выразила уверенность, что решение государств-членов также будет положительным.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил о прибытии в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, ожидается ее выступление в украинском парламенте. В Киеве ожидают получить от главы ЕС "позитивный сигнал" о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. В пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступил с утверждением, что глава Еврокомиссии прибудет в Киев с "позитивными для Украины новостями" относительно начала переговоров о вступлении в ЕС.

В то же время украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правительстве Украины сообщило, что заявлений о начале переговоров о вступлении страны в ЕС во время поездки сделано не будет. По сведениям источника "Страны", о переговорах про вступление Украины в ЕС пока говорить слишком рано - сначала должна быть получена позитивная оценка выполнения рекомендаций, что может произойти на следующей неделе.

1 ноября европейская версия газеты Politico сообщила со ссылкой на источники, что Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о ее вступлении в Евросоюз, однако Киеву не стоит ожидать, что они пройдут в ускоренном режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.