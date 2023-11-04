Президент Абхазии поздравил Путина с Днем народного единства

Аслан Бжания назвал этот праздник символом единения, солидарности и любви к Родине

СУХУМ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем народного единства, назвав этот праздник символом единения, солидарности и любви к Родине.

"Уважаемый Владимир Владимирович, искренне поздравляю вас и весь многонациональный народ Российской Федерации с Днем народного единства. Этот праздник является символом единения и солидарности, любви к Родине. Он напоминает нам о том, что только объединенные усилия представителей разных национальностей, языков и религий, взаимопонимание и уважение могут обеспечить мир, стабильность и процветание для всех граждан страны", - говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента Абхазии в субботу.

От имени абхазского народа Бжания выразил Путину "искреннюю благодарность за неоценимый вклад в развитие и укрепление отношений" между Абхазией и Россией. "Мы высоко ценим усилия, которые вы прилагаете для сохранения суверенитета и обеспечения безопасности Республики Абхазия. Руководство республики и ее народ признают ваш значительный вклад в развитие экономики Абхазии", - добавил Бжания.

Президент Абхазии пожелал Путину и всем жителям Российской Федерации "мира, добра, благополучия и процветания".