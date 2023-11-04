Главком ВМФ России обсудил с главой Мьянмы сотрудничество и первые совместные учения

Николай Евменов также провел переговоры с командующим мьянманских ВМС адмиралом Мо Аунгом

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Главком ВМФ России Николай Евменов, находящийся с визитом в Мьянме, встретился с главой республики, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов был принят главой государства - председателем Государственного административного совета, премьер-министром, главнокомандующим Вооруженными силами Республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аун Хлайном", - говорится в сообщении.

По данным российского военного ведомства, российский и мьянманский военачальники обменялись приветствиями и традиционными подарками, обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, поделились мнениями по поводу первого совместного военно-морского учения ВМФ России и ВМС Мьянмы.

Перед встречей с главой республики Евменов провел переговоры со своим коллегой, командующим Военно-морскими силами (ВМС) Мьянмы адмиралом Мо Аунгом, и возложил венок к монументу павшим героям в городе Нейпьидо, оставив запись в книге почетных посетителей мемориала. Этот памятник, воздвигнутый в 2017 году в честь воинов и гражданских лиц, погибших в борьбе за независимость и при защите интересов республики, дважды - в 2018 и в 2021 годах - посещал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Первый визит главнокомандующего ВМФ России Евменова в Мьянму начался 3 ноября и продлится несколько дней. Одной из основных целей поездки является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Мьянмой. Визит проходит на фоне первого военно-морского учения больших противолодочных кораблей Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" с фрегатом и корветом ВМС Мьянмы.