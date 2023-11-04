4 ноября, 07:59
Палестино-израильский конфликт

В Аммане Блинкену представят единую арабскую позицию по Газе

Официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд заявил, что "она сводится к необходимости немедленного прекращения израильских атак, приоритету поступления гуманитарной помощи жителям сектора Газа"

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Единая позиция арабских стран по ситуации вокруг палестинского сектора Газа, которая не подразумевает двусмысленности, будет представлена государственному секретарю США Энтони Блинкену во время его встречи с главами МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и секретарем исполкома Организации освобождения Палестины, которая через некоторое время состоится в Аммане. Об этом сообщил официальный представитель египетского внешнеполитического ведомства Ахмед Абу Зейд.

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"Единая арабская позиция, которая не допускает каких-либо колебаний или двусмысленности, будет доведена до сведения госсекретаря США на встрече в Аммане", - написал Абу Зейд на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). По словам представителя МИД Египта, "она сводится к необходимости немедленного прекращения израильских атак, приоритету поступления гуманитарной помощи [жителям сектора Газа], недопущению перемещения палестинцев со своих земель и созданию независимого палестинского государства". "Это - [и есть] решение [палестинской проблемы]", - заключил Абу Зейд. 

Теги:
СШАИорданияЕгипетПалестино-израильский конфликтБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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