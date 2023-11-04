Министр обороны Италии считает, что время для перемирия на Украине еще не пришло

Поддержка Киева со стороны Запада и ЕС остается неизменной, заявил Гуидо Крозетто

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто полагает, что "время для политического перемирия на Украине еще не пришло".

"Внимание к конфликту между Россией и Украиной ослабло в СМИ, но не в политическом плане. Поддержка Киева со стороны Запада и ЕС остается неизменной, - сказал он в интервью Quotidiano Nazionale. - Очевидно, что прочный мир не может быть основан только на военных действиях. Необходимо политическое "перемирие". Время для этого еще не пришло, но надежда умирает последней".

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, глава Минобороны Италии выразил мнение, что "решение не может быть только военным". "Международное сообщество, в первую очередь Италия, работает над доставкой продовольствия и товаров первой необходимости гражданскому населению Газы. Из Италии уже вылетели военные самолеты, и у нас есть три корабля, готовых перевезти гражданское население, тяжелораненых, заложников", - сказал он. По мнению министра, нужно "вести диалог с израильтянами, той частью арабского мира и палестинцами, которые не хотят конфликта, и выступать за здравое решение, которое изолирует ХАМАС".