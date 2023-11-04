ЦАХАЛ атаковал наблюдательный пост "Хезболлах" в ответ на попытки обстрелов из Ливана

Армия Израиля также нанесла удар по двум "террористическим ячейкам"

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Армия Израиля сообщила, что нанесла удар по двум "террористическим ячейкам" и наблюдательному посту "Хезболлах" в ответ на попытки обстрелов из Ливана.

"ЦАХАЛ атаковал две террористические ячейки при попытке вести огонь с территории Ливана по территории Израиля. Кроме того, ЦАХАЛ уничтожил наблюдательный пост террористической организации "Хезболлах", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

3 ноября премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что противники Израиля совершат ошибку и поплатятся, если начнут эскалацию на границе с Ливаном. Заявление премьерам прозвучало в свете высказываний лидера ливанской шиитской партии "Хезболлах" шейха Хасана Насруллы, который впервые с начала нынешнего обострения ситуации в регионе выступил с телеобращением к своим сторонникам. Он заявил о том, что эскалация военных действий на границе с Израилем зависит от развития ситуации в секторе Газа, и предостерег США от любых военных авантюр.