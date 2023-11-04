4 ноября, 08:34
Палестино-израильский конфликт

В Сиднее несколько тысяч человек вышли на митинг с требованием прекращения огня в Газе

Анна Аркаева/ ТАСС
© Анна Аркаева/ ТАСС

Подобные манифестации планируют проводить в городе каждую неделю, сообщили в общественной организации PAG

СИДНЕЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек вышли в центр Сиднея для участия в манифестации с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа.

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Участники акции, проходящей в Сиднее в четвертый раз, собрались в центральном парке Гайд. Люди приходили семьями, неся флаги Палестины и плакаты с призывами "немедленно прекратить огонь в Газе" и "остановить геноцид палестинского народа".

Акция прошла без происшествий. Представитель полиции, присутствовавший на митинге, сообщил ТАСС, что устроители манифестации - общественная организация Palestine Action Group (PAG), "активно сотрудничают с правоохранительными органами и выполняют все требования полиции, чтобы обеспечить безопасность акций". "Никаких инцидентов во время митинга не было", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в оргкомитете PAG, митинги в поддержку Палестины планируют проводить в Сиднее каждую неделю. "Мы должны продолжать поддерживать Палестину, чтобы дать надежду ее гражданам и проявить солидарность с теми, кого правительства всего мира бросили в Газе", - указали в организации. 

Теги:
АвстралияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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