На Украине заочно обвинили главу РПЦ в "посягательстве на территориальную целостность"

Офис генерального прокурора Украины обвиняет главу РПЦ в "распространении пропаганды" в онлайн-проповедях и видеокомментариях

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинение предстоятелю Русской православной церкви (РПЦ) патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдании действий РФ. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.

"При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора главе РПЦ предъявлено обвинение" в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдании действий РФ, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Офис обвиняет главу РПЦ в "распространении пропаганды" в онлайн-проповедях и видеокомментариях.