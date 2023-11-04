Франция проведет международную конференцию по оказанию гуманитарной помощи жителям Газы

Она пройдет в Париже 9 ноября

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Франция проведет международную конференцию по обеспечению жителей сектора Газа гуманитарной помощью. Об этом говорится в коммюнике, распространенном МИД республики.

"Международная конференция пройдет в Париже 9 ноября с 10:00 (12:00 мск - здесь и далее прим. ТАСС) до 13:00 (15:00 мск)", - отмечается в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что участники конференции обсудят "соблюдение международного права, вопросы защиты мирного населения и представителей гуманитарных организаций, а также обеспечение местных жителей медикаментами, водой, электроэнергией и питанием".

Как ожидается, в рамках встречи могут быть представлены инициативы, связанные с открытием медицинских центров в секторе Газа, а также созданием морских и воздушных каналов для доставки гуманитарной помощи.