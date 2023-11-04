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обновлено 4 ноября, 09:27
Палестино-израильский конфликт

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

ЦАХАЛ также сообщил, что засек несколько запусков ракет по населенным пунктам на севере Израиля и атаковал "места пусков ракет в Ливане"

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в северных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля", - говорится в заявлении.

В субботу армия также сообщила, что засекла несколько запусков ракет по населенным пунктам на севере Израиля и атаковала "места пусков [ракет] в Ливане". Ранее армейская пресс-служба проинформировала о нанесении ударов по двум террористическим ячейкам и наблюдательному посту движения "Хезболлах" в ответ на попытки обстрелов со стороны ливанской территории. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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