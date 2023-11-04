Число погибших в результате атаки ХАМАС французов возросло до 39

По данным МИД Франции , девять человек числятся пропавшими без вести, "при этом некоторые из них являются заложниками ХАМАС"

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Число граждан Франции, погибших при нападении боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль, увеличилось до 39. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Франции.

"Франция с сожалением сообщает о еще одой трагической гибели французских граждан, в результате чего число жертв террористических атак, совершенных ХАМАС, достигло 39", - отмечается в сообщении министерства.

По данным французского внешнеполитического ведомства, девять французов числятся пропавшими без вести, "при этом некоторые из них являются заложниками ХАМАС".