СМИ: колонна из 50 машин с гуманитарной помощью проехала через КПП "Рафах" в Газу

По информации портала Sada al-Balad, машины сначала отправятся на контрольно-пропускной пункт "Эль-Уджа" для прохождения проверки, а затем выедут в палестинский сектор

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Автоколонна в составе 50 грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора Газа проехала через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта, в направлении палестинского анклава. Об этом сообщил новостной портал Sada al-Balad.

По его информации, машины с грузом гуманитарной помощи сначала отправятся на КПП "Эль-Уджа" (с израильской стороны - КПП "Ницана") для прохождения проверки, а затем выедут в палестинский сектор.

Это уже 11 автоколонна с грузом экстренной помощи, которая доставляется в южную часть сектора Газа через КПП "Рафах". Ранее Египетское общество Красного Полумесяца указывало, что до нынешней партии уже направило 241 машину в Газу с помощью для палестинцев.

Ранее официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд заявил, что препятствия, которые создает Израиль, и действия израильской стороны в отношении процесса доставки гуманитарной помощи в сектор Газа затрудняют ее поступление в палестинский анклав. Он отметил, что "процесс транспортировки помощи в Газу сталкивается с серьезными логистическими проблемами, навязанными израильской стороной". По словам Абу Зейда, все грузы, направляющиеся в Газу, должны быть проверены на израильском КПП "Ницана", а только потом машины оттуда направляются к месту назначения, что удлиняет маршрут примерно на 100 км. Кроме того, представитель МИД указал на бюрократические проволочки с израильской стороны.

По убеждению Абу Зейда, израильская сторона проявляет "излишнюю строгость", а также "отказывает во ввозе большой части гуманитарной помощи под политическими предлогами или по мнимым соображениям безопасности".