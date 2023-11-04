СМИ: более 150 человек пострадали при ударе ВВС Израиля по школе в лагере Джебалия в Газе

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Более 150 человек пострадали в результате удара израильских ВВС по зданию школы Аль-Фахура, расположенной в лагере палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Об этом передал телеканал Al Hadath.
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По его данным, среди пострадавших при бомбардировке есть погибшие. Их точное число до сих пор неизвестно.
Как указывает палестинское министерство здравоохранения, в последние недели школа Аль-Фахура стала крупнейшим приютом для жителей сектора, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за наземной операции израильских сил на севере палестинского анклава. По информации Минздрава, в настоящее время на территории этой школы находятся несколько тысяч перемещенных лиц.