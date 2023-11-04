Минздрав Газы сообщил о гибели 12 человек при ударе израильских ВВС по школе

Еще как минимум 54 получили ранения, сообщил представитель ведомства

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Как минимум 12 человек погибли в результате атаки ВВС Израиля по зданию школы Аль-Фахура, расположенной в лагере палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения палестинского анклава.

"По предварительным данным, при бомбардировке Аль-Фахуры не менее 12 человек были убиты, еще как минимум 54 получили ранения", - указал представитель Минздрава Газы, слова которого привел телеканал Al Jazeera.

В последние недели школа Аль-Фахура стала крупнейшим приютом для жителей сектора, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за наземной операции израильских сил на севере палестинского анклава. По информации Минздрава, в настоящее время на территории этой школы находятся несколько тысяч перемещенных лиц.