4 ноября, 09:53,
обновлено 4 ноября, 09:59
Палестино-израильский конфликт

Минздрав Газы сообщил о гибели 12 человек при ударе израильских ВВС по школе

AP Photo/ Hatem Moussa, File, архив
© AP Photo/ Hatem Moussa, File, архив

Еще как минимум 54 получили ранения, сообщил представитель ведомства

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Как минимум 12 человек погибли в результате атаки ВВС Израиля по зданию школы Аль-Фахура, расположенной в лагере палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения палестинского анклава.

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"По предварительным данным, при бомбардировке Аль-Фахуры не менее 12 человек были убиты, еще как минимум 54 получили ранения", - указал представитель Минздрава Газы, слова которого привел телеканал Al Jazeera.

В последние недели школа Аль-Фахура стала крупнейшим приютом для жителей сектора, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за наземной операции израильских сил на севере палестинского анклава. По информации Минздрава, в настоящее время на территории этой школы находятся несколько тысяч перемещенных лиц. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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