Индонезия отправила 51,5 тонны гуманитарной помощи для жителей сектора Газа

На церемонии отправки груза присутствовал президент страны Джоко Видодо

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство Индонезии отправило порядка 51,5 тонны гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. На церемонии отправки груза присутствовал президент страны Джоко Видодо.

"Гуманитарная трагедия в Газе неприемлема и должна немедленно быть остановлена. Я бы хотел подчеркнуть, что Индонезия всегда будет рядом с палестинским народом", - привело его слова агентство Antara.

Видодо выразил надежду, что груз отправят сначала в Египет, а уже оттуда передадут в Газу. По словам президента, гуманитарная помощь включает медицинское оборудование, одеяла, палатки. Для доставки груза будут использованы два военно-транспортных самолета, а также борт авиакомпании Garuda Indonesia.

Присутствовавший на церемонии посол Палестины поблагодарил правительство и народ Индонезии, который участвовал в сборе помощи. "[Люди Индонезии] понимают и сражаются на нашей стороне путем дипломатии. Мы уверены, что добьемся успеха и станем свободными с помощью Индонезии, крупнейшей мусульманской страны", - сказал он.