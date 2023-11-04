4 ноября, 10:05,
обновлено 4 ноября, 10:14

Эрдоган заявил, что больше не воспринимает Нетаньяху как своего собеседника

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после действий Израиля в секторе Газа не воспринимает премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху как своего собеседника.

"В настоящее время у меня нет никаких контактов. Наш глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с израильской стороной. Конечно, он также общается с Палестиной и ХАМАС. Скажу так: Нетаньяху больше не является человеком, которого можно воспринимать как собеседника для нас в любом случае. Мы его вычеркнули", - заявил в интервью турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Казахстана. Его слова приводит газета Hürriyet. 

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