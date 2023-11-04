Эрдоган: Турция рассчитывает провести конференцию по ситуации на Ближнем Востоке

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести в республике конференцию по ситуации на Ближнем Востоке с участием всех заинтересованных сторон для достижения мира.

"Наша главная цель заключается в установлении окончательного мира в израильско-палестинской проблеме. Мы выступаем с инициативами и разрабатываем формулы для этого, и мы будем продолжать это делать. Мы полны решимости сделать все возможное для прекращения кровопролития и установления мира. Наша цель - достижение прочного и устойчивого мира, который принесет облегчение и нашему региону, и нашей стране. Мы призываем к этому, например хотим собрать все заинтересованные стороны на конференцию", - заявил Эрдоган в интервью турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Казахстана. Его слова приводит газета Hürriyet.