4 ноября, 10:07,
обновлено 4 ноября, 10:23

Эрдоган: Турция рассчитывает провести конференцию по ситуации на Ближнем Востоке

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести в республике конференцию по ситуации на Ближнем Востоке с участием всех заинтересованных сторон для достижения мира.

"Наша главная цель заключается в установлении окончательного мира в израильско-палестинской проблеме. Мы выступаем с инициативами и разрабатываем формулы для этого, и мы будем продолжать это делать. Мы полны решимости сделать все возможное для прекращения кровопролития и установления мира. Наша цель - достижение прочного и устойчивого мира, который принесет облегчение и нашему региону, и нашей стране. Мы призываем к этому, например хотим собрать все заинтересованные стороны на конференцию", - заявил Эрдоган в интервью турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Казахстана. Его слова приводит газета Hürriyet. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация