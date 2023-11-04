4 ноября, 10:22,
обновлено 4 ноября, 10:32

Эрдоган заявил, что у Турции пошатнулось доверие к Европейскому союзу

По словам президента республики, причиной стали странные и непоследовательные действия ЕС

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что у Анкары пошатнулось доверие к Европейскому союзу из-за его странных и непоследовательных действий.

"Европейский союз в этот период играл очень странную и непоследовательную роль. Европейский союз не предложил и не смог предложить справедливый подход. <...> Ведь обратите внимание, кто сейчас на стороне Израиля и кто находится вне дипломатических процессов в российско-украинской войне? Европейский союз. К сожалению, наше доверие к Европейскому союзу пошатнулось", - заявил Эрдоган в интервью турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Казахстана. Его слова приводит газета Hürriyet. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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