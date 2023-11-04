Эрдоган: Швеция не предприняла шагов в отношении РПК для вступления страны в НАТО

По словам президента Турции, обязанность республики "заключалась в том, чтобы передать этот вопрос в парламент"

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция не предприняла шагов в отношении деятельности запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК), необходимых для одобрения Анкарой вступления этой страны в НАТО.

"Они также сказали нам, что подготовили почву для экспорта оружия из Швеции в Турцию. Это правда, что они предприняли шаги по этим вопросам. Но, к сожалению, до сих пор не было принято никаких мер в отношении деятельности террористической организации РПК в Швеции. Никаких шагов не предпринято. Наша обязанность заключалась в том, чтобы передать этот вопрос в парламент, и мы это сделали", - заявил Эрдоган в беседе с турецкими журналистами на борту самолета, возвращаясь из Казахстана. Его слова приводит газета Hürriyet.

Президент рассказал о переписке с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Он также внимательно следит за этой работой. Он говорит, что считает позитивным мой шаг по направлению этой работы в парламент. Я отправил ему сообщение и сказал, что отныне это дело парламента. Если в Америке есть Палата представителей и Сенат, то у нас тоже есть парламент. Посмотрим, как наш парламент будет это интерпретировать, как он будет это обсуждать. Сейчас, как вы знаете, наступил бюджетный период. Парламент будет интенсивно заниматься бюджетом", - пояснил Эрдоган.

Президент Турции подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внес его на рассмотрение парламента 23 октября. Турецкие власти ранее заявляли о возможности рассмотрения заявки королевства с началом осенней сессии парламента в октябре.

Протокол ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Турция и Венгрия. Договоренность о скорейшей ратификации этого документа Анкарой была достигнута между НАТО, Турцией и Швецией перед саммитом НАТО в Вильнюсе в июле, однако турецкая сторона тогда выдвинула ряд условий одобрения заявки, включая сотрудничество в противодействии терроризму и ускорение экономической и визовой интеграции в ЕС.