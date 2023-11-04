Сийярто: Турция и Центральная Азия нужны для новой архитектуры безопасности в Европе

По словам главы МИД Венгрии, расчет Европы на поражение Москвы и победу Киева не сбылся, поэтому нужно подготовить план Б

БУДАПЕШТ, 4 ноября. /ТАСС/. Участие Турции и тюркских стран, включая государства Центральной Азии, необходимо для создания новой архитектуры безопасности в Европе в свете конфликта на Украине. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью казахстанскому телеканалу Silk Way.

Глава МИД говорил в контексте действий Евросоюза в отношении Украины и России. По его оценке, расчет Европы на поражение Москвы и победу Киева не сбылся, поэтому нужно подготовить план Б. Он считает, что такой план должен предусматривать прекращение огня, переговоры, соглашение о мире и создание "новой архитектуры безопасности в Европе".

"Она [архитектура безопасности] должна обнадеживать Украину, быть приемлемой для России и включать Турцию и тюркский мир. Мы считаем, что без Турции и тюркского мира не будет устойчивой архитектуры безопасности в Европе. Чтобы реализовать эту устойчивую стратегию, необходимо участие Турции и тюркских стран, особенно центральноазиатских", - указал министр.

"Мы не можем изолировать себя. Безопасность в Европе не будет обеспечена и никогда не станет реальностью без учета безопасности в Центральной Азии. Поэтому [наши] связи в рамках сотрудничества должны быть теснее и прочнее в будущем", - убежден Сийярто.

1 ноября в Казахстан с визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 2 ноября в Астане на встрече с премьером Алиханом Смаиловым он заявил, что политические контакты двух стран хорошо развиты, поэтому теперь нужно уделить больше внимания углублению и расширению экономических связей.