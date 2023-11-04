4 ноября, 10:51
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган: Турция поддержит любые инициативы, чтобы судить Израиль за военные преступления

По словам президента республики, "если Израиль не удастся остановить и он не ответит за совершенные преступления, доверие человечества к международному праву и глобальной системе будет сведено к минимуму"

СТАМБУЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республка поддержит любые инициативы, которые позволят привлечь Израиль к ответственности за военные преступления, совершенные в секторе Газа. Высказывания Эрдогана в беседе с журналистами президентского пула привел телеканал TRT Haber.

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"На митинге в защиту Палестины [в Стамбуле] я сказал, что мы поддержим все инициативы, которые позволят передать в Международный уголовный суд [перечень] нарушений прав человека и военных преступлений, совершенных Израилем. Соответствующую работу проведут наши МИД и профильные министерства. Это серьезный экзамен для глобальной системы и международного права. Если Израиль не удастся остановить и он не ответит за совершенные преступления, доверие человечества к международному праву и глобальной системе будет сведено к минимуму. Мы сделаем все возможное для соблюдения международного права и наказания виновных за военные преступления", - отметил Эрдоган. 

Теги:
ТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
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