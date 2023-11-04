В ФРГ заявили, что полиции не хватает сил из-за массовых пропалестинских акций

Профсоюз германской запросил помощь правительства ФРГ и властей федеральных земель

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Профсоюз германской полиции заявил, что на фоне роста числа пропалестинских акций правоохранителям не хватает собственных сил, поэтому требуется помощь правительства ФРГ и властей федеральных земель. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его сайте.

В профсоюзе отметили, что нагрузка на оперативные службы достигла пика. "Зенит пройден уже несколько недель назад, наши коллеги истощены морально и физически. Мы не справляемся с этим самостоятельно и нуждаемся в значительной поддержке со стороны правительства Германии и властей федеральных земель не только в эти выходные, но и 9 и 18 ноября", - подчеркивается в заявлении.

За последние недели по всей ФРГ было зарегистрировано более 1,2 тыс. правонарушений различного характера на акциях, связанных с палестино-израильским конфликтом. Состоялось более 200 акций в поддержку Израиля, более 130 пропалестинских манифестаций. Свыше 50 демонстраций были запрещены, более 100 полицейских пострадали в одном только Берлине.

2 ноября глава МВД ФРГ Нэнси Фезер объявила, что запрет на деятельность ХАМАС в Германии, который ранее анонсировал канцлер Олаф Шольц, вступил в силу. 8 октября Шольц заявил, что ФРГ будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 12 октября глава правительства ФРГ объявил, что власти запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и распространяет пропаганду.