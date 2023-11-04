Глава МИД Венгрии назвал угрозой политику Запада по изоляции от Востока

Как подчеркнул Петер Сийярто, Будапешт хочет, чтобы в ближайшие годы и десятилетия был построен мир "глобальных связей"

БУДАПЕШТ, 4 ноября. /ТАСС/. Политика стран Запада, которая предполагает изоляцию от Востока, а именно от России и Китая, несет в себе большую угрозу и крайне опасна, поэтому сейчас необходимо налаживать связи. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Глава венгерского МИД выразил свою точку зрения в свете обсуждения роли тюркских стран и их связей с Западом. "Тюркский мир сейчас играет крайне важную роль. Сейчас, когда многие лидеры Запада демонстрируют сильное желание изолировать Восток от Запада. Мы видим в этом огромный риск, огромную угрозу и огромную опасность", - отметил Сийярто в интервью казахстанскому телеканалу Silk Way.

По его словам, если политикам удастся разобщить Восток и Запад, мир будет напоминать о временах холодной войны, поскольку "вновь разделится на [противоборствующие] блоки". "Поскольку наша страна расположена в Центральной Европе, мы, венгры, знаем, каково это жить в мире, разделенном на блоки. Мы уже через это проходили и многое потеряли. Мы не хотим повторения подобных потерь. Поэтому мы выступаем за поддержание связей друг с другом", - отметил глава МИД Венгрии.

Будапешт хочет, подчеркнул Сийярто, чтобы в ближайшие годы и десятилетия был построен мир "глобальных связей", а не "разделенный и разобщенный" мир. Затрагивая конфликт на Украине, министр выразил сожаление, что ЕС "прервал сотрудничество с Россией". По его словам, это сотрудничество "лежало в основе продолжительного роста европейской экономики". В результате такого разрыва европейская экономика только потеряла, добавил он.

Сийярто указал, что некоторые страны Европы выступают за "полное отмежевание западных экономик от восточных" и, в частности, говорят о Китае. "Если этот подход победит, то произойдет наихудшее", - подчеркнул он.

По оценке министра, Организация тюркских государств, саммит которой прошел в начале ноября в казахстанской столице, может послужить связующим звеном и "мостом между Западом и Востоком". "Если мы не сможем обеспечить сотрудничество Запада и Востока, мы не сможем справиться со всеми кризисами, с которыми сталкиваемся", - указал он, приводя в качестве примера конфликт на Украине, эскалацию на Ближнем Востоке и террористическую угрозу в мире.