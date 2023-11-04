Бывший лидер Гвинеи Мусса Дадис Камара сбежал из тюрьмы

По данным Би-би-си, вооруженные люди штурмовали тюрьму в административном центре Конакри с 08:00 мск

ТАСС, 4 ноября. Бывший президент Гвинеи Мусса Дадис Камара сбежал из тюрьмы, расположенной в Конакри.

"Представитель службы безопасности сообщил Би-би-си, что бывший глава государства Мусса Дадис Камара находится среди нескольких заключенных, которым удалось сбежать", - отмечалось в сообщении корреспондента Би-би-си, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter). После это подтвердил министр юстиции Гвинеи Чарльз Райт.

Вооруженные люди штурмовали тюрьму в административном центре Конакри с 5 утра (08:00 мск), заявили власти страны Би-би-си.

Мусса Дадис Камара и несколько его сторонников содержались в тюрьме за убийство представителей оппозиции.

В декабре 2008 года капитан Камара возглавил военный переворот в Гвинее и был провозглашен президентом. В сентябре 2009-го на стадионе в Конакри были убиты 156 человек, которые участвовали в антиправительственной демонстрации. В декабре того же года на Камара было совершено покушение, он с тяжелым ранением был доставлен в госпиталь в Марокко. В январе 2010-го, находясь за пределами Гвинеи, Камара заявил, что отказывается от управления страной и не вернется на родину. Однако в сентябре 2022 года он неожиданно приехал в Гвинею, заявив, что будет участвовать в судебном процессе над ним и 11 членами его правительства. Камара настаивал на своей невиновности и непричастности к убийству на столичном стадионе.