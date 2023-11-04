Глава МИД Австрии призвал ЕС усилить давление на страны происхождения незаконных мигрантов

Александер Шалленберг считает, что Евросоюз нуждается в защите внешних границ

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг считает, что Европейский союз должен оказать давление на страны происхождения нелегальных мигрантов. Вопрос депортации он назвал "ахиллесовой пятой всей системы предоставления убежища".

Глава австрийского МИД отметил, что в случае отсутствия сотрудничества со странами происхождения нелегальных мигрантов Евросоюзу следует усилить давление. "Мы должны научиться, наконец, использовать наши рычаги", - заявил Шалленберг газете Bild am Sonntag. "Это означает: для государств, которые не сотрудничают с нами по вопросу репатриации, мы должны поставить под сомнение таможенные преференции ЕС или упрощение визового режима и скорректировать помощь в целях развития", - добавил он. Прежде всего, по мнению министра, ЕС нуждается в защите внешних границ.

Шалленберг подверг критике недостаточное количество возвращающихся лиц, которым необходимо покинуть страну. "Проблема депортации - это ахиллесова пята всей системы убежища и миграции", - констатировал он. "Если нам не удастся депортировать людей, которые не имеют права на проживание в ЕС, система будет доведена до абсурда", - заключил глава внешнеполитического ведомства Австрии.

12 октября министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер сообщил о решении продлить контроль на границе со Словакией до 2 ноября в целях борьбы с нелегальной миграцией. Он пояснил, что Вена пошла на этот шаг на фоне опасений, что мигранты из-за усиленного наблюдения на границе с Польшей и Чехией будут искать обходные пути через Австрию.