Молдавская партия "Шанс" оспорила в суде отстранение от выборов

По словам председателя партии Алексея Лунгу, в Апелляционной палате Кишинева "уже двое судей взяли самоотвод"

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Молдавская оппозиционная партия "Шанс" оспорила в суде отстранение своих кандидатов от всеобщих выборов в местные органы власти, которые назначены на 5 ноября. Об этом сообщил председатель партии Алексей Лунгу.

"Партия "Шанс" опротестовала решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям о недопущении к выборам", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.

По его словам, районный суд Кишинева отказался рассматривать это дело, передав его в Апелляционную палату Кишинева. "В [Апелляционной] палате уже двое судей взяли самоотвод и отказываются рассматривать этот иск, никто не хочет брать на себя ответственность. В таком случае Высшей судебной палате нужно будет решать, кто рассмотрит иск от партии "Шанс", - отметил Лунгу.

Накануне Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии распорядилась аннулировать регистрацию кандидатов от партии "Шанс" в отступление от Кодекса о выборах. Представивший это решение премьер-министр республики Дорин Речан обвинил партию в сотрудничестве с российскими спецслужбами якобы для силового захвата власти в Молдавии.

Летом 2022 года в республике начались массовые акции протеста оппозиции, которая требует отставки президента страны и досрочных выборов в парламент. Власти обвиняют в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни, стремительным ростом цен, подвергают критике за милитаристские заявления на фоне ситуации на Украине, а также рост военных расходов.

В этой ситуации президент Молдавии Майя Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий сотрудникам правоохранительных органов. В стране был введен режим ЧП, приостановлено вещание двенадцати молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, были заблокированы свыше полусотни сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, партии "Шор" и ряда других.