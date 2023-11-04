Отряды "Хезболлах" атаковали пять израильских позиций в пограничных районах на юге Ливана

Были выведены из строя станции РЛС, камеры видеонаблюдения и другое техническое оборудование, говорится в сообщении военно-информационной службы формирования

БЕЙРУТ, 4 ноября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" применило беспилотники-камикадзе и управляемые ракеты при нападении на позиции Армии обороны Израиля на границе с Ливаном. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале военно-информационной службы формирования.

Оно указывает, что в ходе проведенной операции шиитские бойцы поразили израильские позиции в Эль-Абаде, Джель-эль-Аляме, Эль-Джердахе, Хадеб-эль-Бустане и Эль-Маликии. Как утверждается в сообщении, были выведены из строя станции РЛС, камеры видеонаблюдения и другое техническое оборудование, установленное на границе. Противник понес потери убитыми и ранеными.

Нападение "Хезболлах" последовало в ответ на удары израильских ВВС по окрестностям ливанских населенных пунктов в первой половине дня. По сведениям телеканала Al Hadath, в налете впервые участвовало сразу 10 истребителей. В Рмейше, как сообщили очевидцы, бомбы попали в расположенные на холме склады шиитской милиции, после нескольких сильных взрывов в небо поднялись густые столбы дыма.

Огонь по Южному Ливану ведет сейчас израильская артиллерия, под обстрел попали поселки Эль-Ляббуна, Марвахейн, Ум-эт-Тут и Айтарун. Сведений о пострадавших среди мирных жителей не поступало.