Около 40 граждан Франции смогли выехать из Газы в Египет

Французский МИД поблагодарил египетские власти за помощь при эвакуации людей

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Примерно 40 французских граждан со своими семьями смогли покинуть сектор Газа и прибыть Египет, сообщило Министерство иностранных дел Франции.

"В субботу 40 французских граждан вместе со своими семьями смогли покинуть Газу и переехать в Египет, где их встретили представители посольства Франции", - указывается в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством республики.

МИД выразил благодарность египетским властям, которые оказали помощи при эвакуации французских граждан. "Франция оказывает помощь Египту в увеличении гуманитарной помощи жителям Газы. Для этих целей в ближайшие дни будет совершено несколько дополнительных авиарейсов", - указали в министерстве.

Ранее внешнеполитическое ведомство сообщило, что, по последним данным, 39 французских граждан погибли при нападении на Израиль боевиков палестинского радикального движения ХАМАС. Еще девять граждан Франции числятся пропавшими без вести, при этом некоторые из них остаются заложниками боевиков.