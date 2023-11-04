Турция отозвала посла из Израиля для консультаций

Решение принято в связи с военной операцией в секторе Газа

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Турецкий посол отозван из Израиля для консультаций, сообщили журналистам в МИД республики.

"В связи с разворачивающейся гуманитарной трагедией в секторе Газа, вызванной продолжающимися атаками Израиля на мирное население, и отказом Израиля от призывов к прекращению огня и беспрепятственному поступлению гуманитарной помощи было принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций", - отметили в министерстве.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 27 октября на многотысячном митинге в Стамбуле в поддержку Палестины, заявил, что Анкара объявит Израиль военным преступником за "резню" в Газе, и указал, что Запад несет полную ответственность за нее. Эрдоган также сообщал, что Турция пересмотрит отношения с Израилем.