В Израиле заявили, что атака на ХАМАС идет по плану

Она носит "систематический характер", сообщил министр обороны Йоав Галант

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Израильская атака на радикалов движения ХАМАС в секторе Газа носит "систематический характер" и продвигается по плану. С таким заявлением выступил министр обороны Йоав Галант при посещении Южного командования ЦАХАЛа после проведения оценки оперативной ситуации, сообщила пресс-службы Минобороны.

"Наша [Израиля] атака на террористов ХАМАС носит систематический характер, мы расширяем наши достижения. Войска продолжают продвигаться по плану и наносят удары по врагу со всей силой", - распространила высказывания Галанта пресс-служба Минобороны.

Министр обороны добавил, что "систематические удары [Израиля] по террористам ХАМАС <...> будут продолжаться".