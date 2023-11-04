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обновлено 4 ноября, 13:06
Палестино-израильский конфликт

В Израиле заявили, что атака на ХАМАС идет по плану

Она носит "систематический характер", сообщил министр обороны Йоав Галант

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Израильская атака на радикалов движения ХАМАС в секторе Газа носит "систематический характер" и продвигается по плану. С таким заявлением выступил министр обороны Йоав Галант при посещении Южного командования ЦАХАЛа после проведения оценки оперативной ситуации, сообщила пресс-службы Минобороны.

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"Наша [Израиля] атака на террористов ХАМАС носит систематический характер, мы расширяем наши достижения. Войска продолжают продвигаться по плану и наносят удары по врагу со всей силой", - распространила высказывания Галанта пресс-служба Минобороны.

Министр обороны добавил, что "систематические удары [Израиля] по террористам ХАМАС <...> будут продолжаться". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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