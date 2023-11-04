В Аммане проходит встреча пяти арабских министров с госсекретарем США

Перед началом переговоров вице-премьер Иордании Айман ас-Сафади провел двустороннюю беседу с Энтони Блинкеном, сообщила телестанция Al Mamlaka

БЕЙРУТ, 4 ноября. /ТАСС/. Встреча глав МИД Египта, Иордании, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии с госсекретарем США Энтони Блинкеном началась во второй половине дня в Аммане. По данным телестанции Al Mamlaka, перед началом переговоров вице-премьер, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман ас-Сафади провел двустороннюю беседу с американским дипломатом.

Иорданский вице-премьер 3 ноября заявил телестанции, что на встрече с Блинкеном министры "подтвердят арабскую позицию, призывающую к немедленному прекращению огня и срочной доставке гуманитарной помощи в Газу". "Будут обсуждены последствия конфликта и пути решения проблемы, а также необходимые шаги с тем, чтобы положить конец ухудшению обстановки, которое угрожает безопасности всего региона", - подчеркнул ас-Сафади.

Перед встречей с госсекретарем США главы арабских МИД провели закрытое координационное совещание в Аммане, в котором принял секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Хусейн аш-Шейх. Арабских министров принял также король Абдалла II, который подчеркнул необходимость совместных усилий арабов с целью продолжению диалога с международным сообществом об опасных событиях в секторе Газа.

"Его Величество подчеркнул, что долг арабских стран состоит в том, чтобы остановить войну и защитить гражданское население", - говорится в заявлении королевской канцелярии, которое приводит Al Mamlaka. По мнению иорданского монарха, военное решение не сможет положить конец палестино-израильскому конфликту. "Для достижения справедливого и всеобъемлющего мира необходимо политическое урегулирование", - указал Абдалла II.