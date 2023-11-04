Зеленский не согласился с мнением Залужного о тупике в конфликте

Ситуация не является патовой для Киева, отметил президент Украины

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский, комментируя статью главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного для журнала The Economist о тупике в вооруженном конфликте, выразил мнение, что ситуация не является патовой для Киева.

"Люди устали, все устают, независимо от своего статуса. Это понятно. Но это не патовая ситуация", - сказал он на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Видеокадры мероприятия опубликованы в Telegram-канале агентства УНИАН.

Зеленский признал, что Воздушно-космические силы РФ контролируют небо, поэтому наступление ВСУ проходит сложно. Решением проблем президент считает поставки Киеву американских истребителей F-16 и укрепление сил противовоздушной обороны. Он в очередной раз отверг идею заморозки конфликта.

В офисе Зеленского вызвали большое раздражение интервью и статья британскому журналу The Economist в начале ноября, в которых Залужный признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик и украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента заявили, что откровения главнокомандующего вызвали панику у руководства стран Запада. Как считает издание "Страна", заявления главкома породили в политических кругах Украины предположения о том, что он вынашивает планы баллотироваться в президенты. По оценке издания, подобное развитие событий поставит под вопрос победу Зеленского на выборах.