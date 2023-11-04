В ХАМАС заявили, что противостоят Израилю и на поле боя, и в политической сфере

Движение использует при этом все имеющиеся у него возможности

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС противостоит действиям Израиля как в прямых боевых столкновениях, так и в политической сфере, используя при этом все имеющиеся у него возможности. Об этом заявил глава политбюро радикального движения Исмаил Хания.

"Мы боремся с Израилем как на поле боя, так и посредством политических усилий, [поддерживая контакты] со всеми сторонами", - указал лидер ХАМАС, слова которого привел новостной портал Sada al-Balad. Хания добавил, что движение "использует все имеющиеся у него карты, чтобы сорвать планы Израиля".