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обновлено 4 ноября, 14:05
Палестино-израильский конфликт

В ХАМАС заявили, что противостоят Израилю и на поле боя, и в политической сфере

Движение использует при этом все имеющиеся у него возможности

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС противостоит действиям Израиля как в прямых боевых столкновениях, так и в политической сфере, используя при этом все имеющиеся у него возможности. Об этом заявил глава политбюро радикального движения Исмаил Хания.

"Мы боремся с Израилем как на поле боя, так и посредством политических усилий, [поддерживая контакты] со всеми сторонами", - указал лидер ХАМАС, слова которого привел новостной портал Sada al-Balad. Хания добавил, что движение "использует все имеющиеся у него карты, чтобы сорвать планы Израиля". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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