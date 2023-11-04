Премьер Ливана на встрече с Блинкеном осудил применение Израилем тактики выжженной земли

Говоря о ситуации в секторе Газа, Наджиб Микати выступил с предложением установить пятидневное перемирие

БЕЙРУТ, 4 ноября. /ТАСС/. Приоритетом правительства Ливана является поддержание стабильности и безопасности на юге страны путем соблюдения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. Как передает новостной портал Naharnet, с таким заявлением выступил премьер-министр республики Наджиб Микати, который встретился в Аммане (Иордания) с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Наше правительство осуждает применение Израилем тактики выжженной земли в ходе военных действий в южных районах Ливана и использование запрещенного международными конвенциями оружия, что увеличивает число жертв и размер ущерба", - приводит портал слова премьера. Касаясь ситуации в секторе Газа, глава правительства предложил установить пятидневное перемирие, чтобы дать шанс дипломатическим усилиям и провести обмен пленными. "Агрессия Израиля против палестинского народа и Ливана должна быть остановлена", - заявил Микати.

Госсекретарь сообщил премьеру, что США "прилагают усилия для прекращения военных операций в гуманитарных целях и для начала обсуждения досье с пленными".

Из Аммана Микати направился в Каир, где запланирована его встреча с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. До этого ливанский премьер посетил Доху, где был принят эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Турне главы правительства преследует цель обрести поддержку арабских стран в условиях военной эскалации на Ближнем Востоке.