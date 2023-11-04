4 ноября, 14:12
Палестино-израильский конфликт

В Ашдоде на юге Израиля впервые за день прозвучали сирены воздушной тревоги

Город расположен на полпути от границы с сектором Газа до Тель-Авива

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население о возможной атаке, впервые с начала дня прозвучали в Ашдоде - израильском приморском городе, расположенном на полпути от границы с сектором Газа до Тель-Авива. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Сирены прозвучали в городе Ашдод и в районе Лахиш", - говорится в сообщении.

Ашдод расположен в 35 км к югу от Тель-Авива и в 28 км к северу от границы с сектором Газа.

Ранее в течение дня военные сообщали о срабатывании сирен в населенных пунктах, непосредственно прилегающих к территории палестинского анклава. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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