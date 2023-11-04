Зеленский опроверг сообщения о попытках Запада склонить его к переговорам с РФ

Телеканал NBC ранее сообщил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто из лидеров США и ЕС не давит на него с целью проведения переговоров с Россией.

"Никто сегодня не давит на меня. Все это было с начала войны и до войны. На сегодняшний день никто из лидеров ЕС, США не давит, чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривать и что-то отдавали", - сказал он во время совместной пресс-конференции с прибывшей в Киев главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Он заявил, что "такого [переговоров] нет и не будет". При этом он отметил, что тема давления Запада на Киев с целью проведения переговоров поддерживается "даже украинцами".

Ранее 4 ноября телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса. По данным телеканала, американские и европейские официальные лица "начали спокойно" говорить с Киевом о возможных последствиях мирных переговоров с Москвой для завершения конфликта. Во время этих разговоров поднимались вопросы, что Украине "придется отказаться от чего-то, чтобы добиться договоренностей". Ряд таких бесед состоялся еще в прошлом месяце, отмечает телеканал.

Как указывают чиновники, подобные переговоры являются признанием того, что конфликт зашел в тупик, а Запад не сможет и дальше оказывать помощь Киеву. Официальные лица говорят, что "осталось время до конца года", прежде чем дискуссии о мирных переговорах приобретут срочный характер.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.