Министр обороны Украины отказался раскрывать причины увольнения командующего ССО

Рустем Умеров дал понять, что эту информацию может использовать в своих интересах Россия

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что командующий силами специальных операций (ССО) вооруженных сил Виктор Хоренко был уволен по его представлению, отказавшись комментировать причины такого решения.

"Вчера по моему представлению, как это предусмотрено законодательством, было принято кадровое решение относительно командующего силами специальных операций ВСУ. Генерал-майор Хоренко сейчас нужен на определенном направлении, он продолжит службу в Министерстве обороны Украины", - написал министр в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Умеров не уточнил причин увольнения, дав понять, что эту информацию может использовать в своих интересах Россия.

3 ноября президент Владимир Зеленский уволил Хоренко с должности командующего ССО, которую тот занимал с июля 2022 года, и назначил Сергея Лупанчука на его место. Позднее в видеообращении президент сообщил, что генерал-майор будет выполнять специальные задания в составе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Сам Хоренко заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ и ничего не знает о причинах такого решения. По его словам, увольнению должно было предшествовать представление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако у Залужного претензий к нему не было, главком сам оказался не в курсе произошедшего, отметил Хоренко. Он не дал однозначного ответа на вопрос, был ли у него конфликт с офисом президента или с кем-то из командования ВСУ.

В офисе президента Зеленского вызвало большое раздражение интервью Залужного британскому журналу The Economist, в котором главнокомандующий признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик и украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента заявили, что откровения Залужного вызвали панику у руководства стран Запада. Как считает издание "Страна", заявления главкома породили в политических кругах Украины предположения о том, что он вынашивает планы баллотироваться в президенты. По оценке издания, подобное развитие событий поставило бы под вопрос победу Зеленского на выборах.