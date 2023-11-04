В Берлине несколько сотен людей приняли участие в пропалестинской демонстрации

Демонстранты намерены пройти маршем по центральным улицам и завершить шествие на Потсдамской площади

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен людей принимают участие в пропалестинской демонстрации в центре Берлина. Активисты, собравшиеся у телебашни и фонтана "Нептун", держат в руках палестинские флаги, плакаты и транспаранты с надписями в поддержку Палестины, передает корреспондент ТАСС.

Участники акции также скандируют различные лозунги в поддержку Палестины, слышны выкрики на английском и немецком языках. Кроме того, звучат характерные арабские мелодии. Некоторые манифестанты забрались на фонтан и размахивают палестинскими флагами. Ожидается, что демонстранты пройдут маршем по центральным улицам Берлина и завершат шествие на Потсдамской площади.

Изначально организаторы сообщали, что в манифестиции примут участие около 1 тыс. человек, однако затем эта цифра была увеличена до 2 тыс. Правопорядок обеспечивают многочисленные сотрудники полиции. Через громкоговорители они проинформировали участников демонстрации, что отрицание права Израиля на существование, антисемитские высказывания, разжигание ненависти, высказывания, прославляющие насилие или террор, наказуемы и будут преследоваться по закону.

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За последние недели в Германии было зарегистрировано более 1,2 тыс. правонарушений различного характера на акциях, связанных с палестино-израильским конфликтом. Состоялось более 200 акций в поддержку Израиля, свыше 130 пропалестинских манифестаций. Более 50 демонстраций были запрещены, число пострадавших полицейских только в Берлине превышает 100.

2 ноября глава МВД ФРГ Нэнси Фезер объявила, что запрет на деятельность ХАМАС в стране, который ранее анонсировал канцлер Олаф Шольц, вступил в силу. 8 октября Шольц заявил, что в Германии будут тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения. 12 октября канцлер сообщил, что власти запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации Samidoun, поддерживающей палестинских заключенных в израильских тюрьмах. По данным контрразведки ФРГ, в стране насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и распространяет пропаганду.