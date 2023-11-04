4 ноября, 14:21,
обновлено 4 ноября, 14:42
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС было готово эвакуировать иностранцев из Газы в обмен на доставку раненых в Египет

Израиль нарушил соглашение, заявил представитель радикального движения

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС договорилось о вывозе раненых из сектора Газа через КПП "Рафах", расположенный на границе с Египтом, в обмен на эвакуацию иностранцев из палестинского анклава, однако Израиль нарушил данное соглашение. С таким заявлением выступил представитель радикального движения Усама Хамдан.

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"Мы [сторонники ХАМАС] согласились с тем, что иностранцы, находящиеся в Газе, будут эвакуированы в обмен на переправку раненых палестинцев через КПП "Рафах на египетскую территорию", - указал представитель ХАМАС, слова которого привел телеканал Al Hadath. "Однако Израиль нарушил эти договоренности", - отметил он.

Представитель движения выступил "за полное открытие КПП "Рафах" на границе Египта с Газой, а также обратился с просьбой к Международному комитету Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения, чтобы их сотрудники "сопровождали бригады скорой помощи, которые перевозят раненых палестинцев". 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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