4 ноября, 14:23,
обновлено 4 ноября, 14:40
Палестино-израильский конфликт

В Катаре заявили, что удары Израиля по сектору Газа препятствуют освобождению заложников

Глава правительства и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что продолжающиеся бомбардировки усугубляют гуманитарную катастрофу в секторе Газа

ДУБАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Катара заявило, что продолжающиеся удары по сектору Газа со стороны Израиля препятствуют процессу освобождения заложников, удерживаемых в палестинском анклаве радикальным движением ХАМАС.

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Как следует из заявления внешнеполитического ведомства, глава правительства и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил об этом на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Аммане.

"В ходе встречи премьер-министр подтвердил продолжающиеся усилия Государства Катар по посредничеству в освобождении заложников, отметив, что продолжающиеся бомбардировки осложняют процесс их освобождения и усугубляют гуманитарную катастрофу в секторе Газа", - говорится в заявлении. 

Теги:
СШАПалестинаКатарПалестино-израильский конфликтИзраиль
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