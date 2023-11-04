В Катаре заявили, что удары Израиля по сектору Газа препятствуют освобождению заложников

Глава правительства и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что продолжающиеся бомбардировки усугубляют гуманитарную катастрофу в секторе Газа

ДУБАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Катара заявило, что продолжающиеся удары по сектору Газа со стороны Израиля препятствуют процессу освобождения заложников, удерживаемых в палестинском анклаве радикальным движением ХАМАС.

Как следует из заявления внешнеполитического ведомства, глава правительства и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил об этом на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Аммане.

"В ходе встречи премьер-министр подтвердил продолжающиеся усилия Государства Катар по посредничеству в освобождении заложников, отметив, что продолжающиеся бомбардировки осложняют процесс их освобождения и усугубляют гуманитарную катастрофу в секторе Газа", - говорится в заявлении.