Зеленский заявил, что Украина не просит для себя особых условий вступления в ЕС

По словам украинского президента, реформы в стране будут продолжаться

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Украина обещает выполнить все рекомендации Европейской комиссии и не просит для себя особых условий для вступления в ЕС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с прибывшей в Киев главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Украина не просит для себя особых условий на пути в ЕС и выполняет все рекомендации Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении", - сказал Зеленский. Видео выступления опубликовано на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Зеленского, реформы на Украине будут продолжаться. Он заявил, что Киев подготовил законодательство, которое даст возможность эффективно работать антикоррупционной системе, сообщил о том, что в парламенте зарегистрирован законопроект о Специализированной антикоррупционной прокуратуре, а также отметил, что идет работа по цифровизации госуслуг и подготовке закона о лоббизме.

Ранее сегодня в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На Украине ожидают получить от нее "позитивный сигнал" о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в преддверии визита главы ЕК выразила мнение, что комиссия может порекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже на следующей неделе.

1 ноября европейская версия газеты Politico сообщила со ссылкой на источники, что Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о ее вступлении в Евросоюз, однако Киеву не стоит ожидать, что они пройдут в ускоренном режиме. Издание также обратило внимание на обращение министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок к главам внешнеполитических ведомств стран сообщества и государствам-кандидатам на вступление, где отмечается, что ни одна заявка на вступление в ЕС "не может быть рассмотрена в ускоренном режиме". Politico пишет, что данное предостережение "служит опровержением" слов главы Евросовета Шарля Мишеля, который призвал сообщество принять Украину в его состав до 2030 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.