Зеленский считает, что конфликт на Ближнем Востоке смещает внимание с Украины

Украинский президент выразил надежду на преодоление этого поворота событий

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Конфликт на Ближнем Востоке смещает фокус внимания мировых лидеров с Украины. Такое мнение выразил украинский президент Владимир Зеленский.

"Война на Ближнем Востоке, этот конфликт забирает фокус внимания с Украины <...>. Это все видно по результатам", - сказал глава государства на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Видеокадры мероприятия размещены на странице президента в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Зеленский признал, что Киев уже был в ситуации, когда "фокуса [внимания] на Украине почти не было". Президент выразил надежду на преодоление этого поворота событий.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.