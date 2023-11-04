ХАМАС возложило личную ответственность на Байдена за атаки на жителей Газы

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность на США и лично на американского президента Джо Байдена за атаки израильской армии на мирных жителей сектора Газа.
Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине
Об этом заявил один из лидеров радикального движения Усама Хамдан.
"Мы возлагаем на Соединенные Штаты, их президента личную ответственность за нападения израильских сил на мирное население в секторе Газа", - отметил Хамдан, слова которого привел телеканал Al Jazeera.