ХАМАС возложило личную ответственность на Байдена за атаки на жителей Газы

Такое заявление сделал один из лидеров радикального движения Усама Хамдан

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность на США и лично на американского президента Джо Байдена за атаки израильской армии на мирных жителей сектора Газа.

Об этом заявил один из лидеров радикального движения Усама Хамдан.

"Мы возлагаем на Соединенные Штаты, их президента личную ответственность за нападения израильских сил на мирное население в секторе Газа", - отметил Хамдан, слова которого привел телеканал Al Jazeera.