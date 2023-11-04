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обновлено 4 ноября, 15:10
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС возложило личную ответственность на Байдена за атаки на жителей Газы

Mostafa Alkharouf/ Anadolu via Getty Images
© Mostafa Alkharouf/ Anadolu via Getty Images

Такое заявление сделал один из лидеров радикального движения Усама Хамдан

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность на США и лично на американского президента Джо Байдена за атаки израильской армии на мирных жителей сектора Газа.

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Об этом заявил один из лидеров радикального движения Усама Хамдан.

"Мы возлагаем на Соединенные Штаты, их президента личную ответственность за нападения израильских сил на мирное население в секторе Газа", - отметил Хамдан, слова которого привел телеканал Al Jazeera. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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