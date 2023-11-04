4 ноября, 15:10,
обновлено 4 ноября, 15:23
Палестино-израильский конфликт

Блинкен: США, Египет и Иордания не допустят открытия нового фронта против Израиля

Госсекретарь США отметил, что стороны напрямую заинтересованы в этом

БЕЙРУТ, 4 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Египет и Иордания условились использовать свое влияние, чтобы сдержать любые стороны от открытия еще одного фронта против Израиля.

Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции со своими коллегами из Египта и Иордании в Аммане

"Сегодня мы все признали важность использования своего влияния и возможностей для сдерживания любого государственного или негосударственного субъекта от открытия еще одного фронта в рамках [обострения] этого [палестино-израильского] конфликта и других дестабилизирующих действий. Все мы напрямую заинтересованы в этом", - отметил шеф американской дипломатии. 

Теги:
СШАИорданияЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация