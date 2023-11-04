Глава МИД Иордании заявил, что война в Газе не принесет мира Израилю

Ее продолжение приведет к катастрофе на Ближнем Востоке, добавил Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади

БЕЙРУТ, 4 ноября. /ТАСС/. Арабские страны требуют немедленного прекращения военных действий в секторе Газа и проведения масштабной гуманитарной операции по спасению пострадавшего населения. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади на совместной пресс-конференции в Аммане с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Египта Самехом Шукри.

"Война в Газе не принесет мира Израилю, ее продолжение приведет к катастрофе на Ближнем Востоке", - подчеркнул вице-премьер, слова которого приводит телеканал Al Mamlaka.

"Ситуация требует непрерывных совместных действий, чтобы положить конец конфликту, который разразился 7 октября и перерос в войну, - подчеркнул ас-Сафади. - Необходимо перейти к политическому урегулированию, которое гарантирует мир и безопасность палестинцев, израильтян и всех народов региона".

Ас-Сафади признал, что состоявшаяся в субботу в Аммане встреча глав МИД пяти арабских государств с Блинкеном выявила различия в их позициях "относительно того, что необходимо сделать немедленно, чтобы положить конец надвигающейся катастрофе".