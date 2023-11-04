4 ноября, 15:16
Военная операция на Украине

На всей территории Украины отменили воздушную тревогу

Во время тревоги в подконтрольном Киеву Херсоне прогремел взрыв

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога, ранее объявленная на всей территории Украины, отменена. Об этом свидетельствуют данные официального портала по оповещению населения.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Первые сообщения об отмене сигнала предупреждения об угрозе с воздуха поступили из Киева в 16:08 мск, в течение девяти минут сирены перестали звучать практически на всей территории Украины, за исключением Николаевской области. Позже, в 16:53 мск тревогу снова объявили в Днепропетровской и Одесской областях, которую спустя почти 20 минут отменили. Дольше всего сирены звучали в Николаевской области, а именно чуть более четырех часов, с 13:38 по 17:52 мск.

Во время тревоги в подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремел взрыв, о чем сообщил глава местной городской администрации Роман Мрочко. В контролируемых украинскими властями районах Херсонской области также перестал действовать режим воздушной тревоги. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация