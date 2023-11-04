На всей территории Украины отменили воздушную тревогу

Во время тревоги в подконтрольном Киеву Херсоне прогремел взрыв

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога, ранее объявленная на всей территории Украины, отменена. Об этом свидетельствуют данные официального портала по оповещению населения.

Первые сообщения об отмене сигнала предупреждения об угрозе с воздуха поступили из Киева в 16:08 мск, в течение девяти минут сирены перестали звучать практически на всей территории Украины, за исключением Николаевской области. Позже, в 16:53 мск тревогу снова объявили в Днепропетровской и Одесской областях, которую спустя почти 20 минут отменили. Дольше всего сирены звучали в Николаевской области, а именно чуть более четырех часов, с 13:38 по 17:52 мск.

Во время тревоги в подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремел взрыв, о чем сообщил глава местной городской администрации Роман Мрочко. В контролируемых украинскими властями районах Херсонской области также перестал действовать режим воздушной тревоги.