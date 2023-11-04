МИД Египта: политика коллективного наказания палестинцев не может быть самообороной

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Политика коллективного наказания палестинцев и атаки на мирное население Газы не могут рассматриваться как самооборона Израиля.
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Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри, выступая на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади, которая проходит в Аммане.
"Политика коллективного наказания, нападений на гражданское население и принудительного перемещения палестинцев со своей земли не может рассматриваться самообороной Израиля", - отметил Шукри. По его словам, убийства, совершаемые в Газе, "никак не могут быть оправданы".