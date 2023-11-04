4 ноября, 15:15,
обновлено 4 ноября, 15:35
Палестино-израильский конфликт

МИД Египта: политика коллективного наказания палестинцев не может быть самообороной

По словам министра иностранных дел Египта Самеха Шукри, убийства, совершаемые в Газе, "никак не могут быть оправданы"

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Политика коллективного наказания палестинцев и атаки на мирное население Газы не могут рассматриваться как самооборона Израиля.

Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине

Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри, выступая на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади, которая проходит в Аммане.

"Политика коллективного наказания, нападений на гражданское население и принудительного перемещения палестинцев со своей земли не может рассматриваться самообороной Израиля", - отметил Шукри. По его словам, убийства, совершаемые в Газе, "никак не могут быть оправданы". 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация