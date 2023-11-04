Блинкен заявил, что прекращение огня в Газе привело бы к перегруппировке ХАМАС

Госсекретарь США таким образом ответил на вопрос, как американские власти реагируют на призывы союзников поддержать идею режима прекращения огня в Газе

БЕЙРУТ, 4 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов полагает, что прекращение огня в секторе Газа привело бы только к перегруппировке сил палестинского радикального движения ХАМАС.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции со своими коллегами из Египта и Иордании в Аммане.

Его спросили, как американские власти реагируют на призывы союзников поддержать идею режима прекращения огня в Газе. "Мы считаем, что прекращение огня сейчас предоставит ХАМАС возможность перегруппироваться и сделать то, что оно совершило 7 октября", - утверждал госсекретарь, говоря о вылазке боевиков против Израиля.