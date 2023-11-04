4 ноября, 15:21,
обновлено 4 ноября, 15:33
Палестино-израильский конфликт

Блинкен заявил, что прекращение огня в Газе привело бы к перегруппировке ХАМАС

Госсекретарь США таким образом ответил на вопрос, как американские власти реагируют на призывы союзников поддержать идею режима прекращения огня в Газе

БЕЙРУТ, 4 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов полагает, что прекращение огня в секторе Газа привело бы только к перегруппировке сил палестинского радикального движения ХАМАС.

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Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции со своими коллегами из Египта и Иордании в Аммане.

Его спросили, как американские власти реагируют на призывы союзников поддержать идею режима прекращения огня в Газе. "Мы считаем, что прекращение огня сейчас предоставит ХАМАС возможность перегруппироваться и сделать то, что оно совершило 7 октября", - утверждал госсекретарь, говоря о вылазке боевиков против Израиля. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтБлинкен, Энтони
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